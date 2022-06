Kirche müsse zu den Menschen, um als Institution zu überleben, glaubt Matthias Wanckel, der nach 35 Jahren als Pastor in Grabow nun in den Ruhestand verabschiedet wird. Er habe immer einen großen Vertrauensvorschuss genossen, betont der 63-Jährige. FOTO: Thorsten Meier Kirche in Grabow Ära endet: Pastor Matthias Wanckel verabschiedet sich nach 35 Dienstjahren Von Thorsten Meier | 17.06.2022, 05:46 Uhr

Pastor Matthias Wanckel verabschiedet sich nach 35 Jahren in den Ruhestand. Sein Abschiedsgottesdienst ist am 26. Juni. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. In Grabow endet damit eine Ära.