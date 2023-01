Die Polizei sah im Vorbeifahren einen Mann im weißen Overall und mit Kapuze in der Bank. Sie kontrollierten ihn. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Polizeikontrolle in Grabow Mann im Maler-Overall machte sich in Bank verdächtig Von Kathrin Neumann | 26.01.2023, 18:29 Uhr

Der Aufzug und das Verhalten eines Mann in einer Bank in Grabow kam Polizeibeamten komisch vor. Sie kontrollierten ihn. Ergebnis ist auch eine Warnung an alle Jecken.