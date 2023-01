Mit ausgewählten Waren für jeden Geschmack und Geldbeutel will Carina Mühlenbeck in ihrem Kidsstore „Fabelhafte Funde“ in Grabow viele Kunden erreichen. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Kidsstore Fabelhafte Funde Carina Mühlenbeck eröffnet Kinderladen in Grabow Von Dénise Schulze | 23.01.2023, 18:03 Uhr

Am 1. Februar eröffnet der Kidsstore Fabelhafte Funde in Grabow. Inhaberin Carina Mühlenbeck will sich mit ihrem Angebot und dem Geschäft von großen Spielzeugläden abgrenzen. Was sie plant.