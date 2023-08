Eine 44-jährige Autofahrerin hatte am späten Donnerstagnachmittag einen Unfall mit ihrem Kleinwagen. Die Fahrerin eines Pflegedienstes ist aus dem Ort Grabow in Richtung Wanzlitz auf der K49 unterwegs gewesen. Am Ortsausgangsschild von Grabow ist sie in einer Rechtskurve mit ihrem Kleinwagen aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich einmal überschlagen. Das Auto ist seitlich am Weidezaun zum Liegen gekommen.

Anwohner und weitere Ersthelfer haben die Fahrerin aus ihrem Auto geholfen und sie bis zum Eintreffen den Rettungskräften versorgt und betreut. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr aus Grabow haben die Unfallstelle abgesichert. Die K49 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden.