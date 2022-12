Die Schwestern Andrea (r.) und Lee D. Böhm arbeiten seit sieben Jahren zusammen an den Kinderbüchern. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Schwestern aus Grabow Andrea und Lee D. Böhm bringen neues Kinderbuch heraus Von Thorsten Meier | 02.12.2022, 05:39 Uhr

Sieben Kinderbücher haben die Autorin und Malerin, die beide in Grabow aufgewachsen sind, bisher veröffentlicht. Ihr neuestes Werk „Böhms Tierleben“ richtet sich an Kleinkinder, die so spielend ans Lesen herangeführt werden sollen.