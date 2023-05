Die Blüten sind wohl das hervorstechendste Merkmal beim Raps. Sie prägen nicht nur das Erscheinungsbild der ländlichen Regionen, sondern dank der starken Geruchsbildung auch unsere Nasen.. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Schön fürs Auge, gut für Bienen Gelbe Pracht: Raps blüht bereits bei Brunow und Klüß Von Thorsten Meier | 04.05.2023, 08:30 Uhr

Der Raps blüht in Mecklenburg-Vorpommern, dem Anbauland Nummer eins in der Bundesrepublik, entgegen vieler Befürchtungen so leuchtend gelb wie eh und je. Auch bei Brunow und Klüß, im Landkreis LUP, verzückt er bereits die Frühlingsurlauber.