Foto: Caravan-Wendt Caravan-Wendt in Kremmin Sie wollen Lust auf Wohnmobil-Urlaub machen Von Kathrin Neumann | 23.03.2023, 15:27 Uhr

Über das Unternehmen Caravan-Wendt können sich Interessierte am Wochenende gleich an zwei Stellen informieren. In Kremmin und bei der Berufsmesse in Ludwigslust.