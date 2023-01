Bei der Eröffnung des Fitnessstudios in Grabow: Patrick von Glahn und Nicole Vollmerding Foto: Marlena Petersen up-down up-down „Fit+“ Neues Fitnessstudio in Grabow eröffnet Von Marlena Petersen | 03.01.2023, 18:02 Uhr

Mit QR-Code einchecken und von morgens bis abends trainieren. Das geht jetzt im Sportstudio in Grabow. So funktioniert Fit plus.