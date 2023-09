Unsere Ahnen haben bereits den Großteil des Tages draußen verbracht. Selbst an einem bedeckten Tag konnten sie so reichlich Licht und Sauerstoff abbekommen. Eine Menge, die wir heute in geschlossenen Räumen nicht mehr erreichen. „Sich an der frischen Luft zu bewegen ist gesund. Außerdem wollen wir die Wohlfühlmöglichkeiten um das Reuterhaus erhöhen“, erklärt Kathleen Bartels.

Und kurbelt wie wild mit Nele Dreyer, ihrer Pressereferentin, an einem der Geräte aus Edelstahl. „Das kräftigt die Armmuskulatur“, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Grabow. Ob Gehirnjogging, Boule, Bewegungsgeräte oder nur entspanntes Sitzen - all das ist ab sofort auf dem Gelände nahe der Elde möglich. Die Idee zu diesem Ort stamme noch von der früheren Arbeitsgruppe Demografiewerkstatt, berichtet die Stadtobere weiter. Man sei der Meinung gewesen, das Potential des Reuterhauses im Außenbereich noch nicht in Gänze auszunutzen. Es habe sogar mehr Ideen als Möglichkeiten gegeben.

Leader-Förderung und private Spenden

„Über ein Leader-Projekt haben wir zwischen 2020 und 2022 das 67.000 Euro teure Vorhaben finanziert. 46.500 Euro wurden öffentlich gefördert, Caravan-Wendt hat 5.000 Euro gespendet und 15.000 Euro haben wir als Stadt geschultert“, rechnet Bartels vor. Dieser Fitness-Parcours animiere nicht nur zur Bewegung im Freien, sondern könne als generationsübergreifendes Angebot von Kindern und Jugendlichen ebenso angesehen werden wie von Senioren.

„Mit den Fitnessgeräten ist ein Training allein oder in der Gruppe möglich. Die Nutzung ist kostenfrei. Die Fitnessgeräte fördern den Dialog zwischen den Altersgruppen und bauen Distanzen zwischen ihnen ab.“ Andrea Pohl Grabower Stadtvertreterin

„Der Fitnessparcours liegt zentral, ist frei zugänglich und kann jederzeit und bei jeder Wetterlage in Anspruch genommen werden“, erklärt Andrea Pohl, die mit Boule-Kugeln unterwegs ist. „Sein Geheimnis ist vor allem die frische Luft. Alle Übungen werden in der Natur durchgeführt. Dadurch ergibt sich eine besonders positive Wirkung, denn frische Luft beugt Depressionen und anderen psychischen Leiden vor.“

Andrea Pohl schwört auf die Boule-Kugeln als Mannschaftssport.

Andrea Pohl habe an den Wochenenden schon öfter Leute gesehen, die Boule gespielt haben. „Die Sitzmöglichkeiten werden außerdem gerne von Touristen wie Einheimischen genutzt. Der Blick aufs Wasser oder die Stadt ist ja von hier aus auch besonders schön.“ Die Anleitung für das Gehirn-Jogging befinde sich übrigens im Schaukasten daneben.