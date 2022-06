„Alles ist möglich“, so lautet das Motto des Klavierduos „Be-Flügelt“. FOTO: Be-Flügelt Konzert am Reuterhaus Die Extrempianisten „Be-Flügelt“ kommen nach Grabow Von Thorsten Meier | 09.06.2022, 05:55 Uhr

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das zumindestens glauben die Komponisten Julian Eilenberger und Andreas Güstel. Sie gastieren am 4. Juli um 18.30 Uhr bei einem Open-Air am Reuterhaus in Grabow.