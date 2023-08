Zäune stellen, Traversen bauen, Pagodenzelte und Bühnen errichten, Kabel verlegen und, und, und... Auf einer Wiese zwischen Eldena und Glaisin läuft bereits seit Anfang August der Aufbau für das Indian Spirit Festival 2023. Am Mittwoch, 30. August, geht es los. Bis Montagabend werden dann rund 250 DJs und Live Acts dafür sorgen, dass die Besucher Tage voller „Love, Dance & Trance“ erleben können.

Zum Indian Spirit, dem nach Angaben der Veranstalter größten Psytrance-Festival Deutschlands, werden rund 20.000 Besucher erwartet. „Die Besucher kommen aus mehr als 40 Ländern, hauptsächlich aus den angrenzenden Nationen wie Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Belgien oder den Niederlanden“, erklärt Pressesprecher Oliver Franke. Aber auch aus Brasilien, Australien und anderen fernen Ländern sind Gäste dabei. Der Anteil internationaler Besucher sei beim Indian Spirit Festival mit 25 Prozent sehr hoch.

Das Festivalgelände der Indian Spirit während der Aufbauphase aus der Vogelperspektive Foto: Indian Spirit

Mit Licht, Farben und fantastischer Dekoration wird das rund zehn Hektar große Gelände bei Eldena in ein Festivalgelände voller Zauber und Magie verwandelt. Auf mehreren Bühnen - unter anderem Sun Stage, Moon Stage, Mushroom Stage und VMF Stage - werden DJs und andere Künstler erwartet. Die rund 250 DJs und Live-Acts kommen aus mehr als 30 Ländern. „Headliner sind unter anderem Ace Ventura, Astrix, Liquid Soul, Neelix, Infected Mushroom, Vini Vici, Avalon, Captain Hook oder Fabio Fusco“, so Oliver Franke.

Rund 20.000 Besucher werden - wie hier im Jahr 2022 - beim Indian Spirit Festival tanzen und feiern. Archivfoto: Kai Behrendt

Neben der Musik gibt es auf dem Indian Spirit Festival viele andere Angebote, die den Geist der Outdoor-Trance-Partys, wie sie in den 1980er-Jahren im indischen Bundesstaat Goa, gefeiert wurden, aufleben lassen sollen. „So lädt eine große Marktmeile im Style des Hippie Marktes auf Ibiza mit über 100 Ständen zum Flanieren, Shopping und Genießen ein“, teilt der Pressesprecher mit. „Zusätzlich werden in verschiedenen Tipis Workshops, Yoga, Meditation und Healings angeboten.“ Von Freitag bis Sonntag finden verschiedene Kurse statt. Es gibt eine Kunstausstellung, Jongleure und Feuerartisten.

Mit Licht und zauberhafter Dekoration wird das zehn Hektar große Areal in eine fantastische Festivalwelt verwandelt. Foto: Indian Spirit

Für Besucher, die ohne Auto anreisen wollen, gibt es verschiedene Shuttle-Angebote. Busse fahren aus Hamburg, Kiel, Flensburg, Bremen, Berlin und Lübeck nach Eldena. Auch von Ludwigslust fährt ein Shuttlebus zum Festivalgelände - und zurück.

Rund 250 DJs und Live-Acts werden beim Indian Spirit Festival 2023 auflegen. Archivfoto: Kai Behrendt

Tickets für das Festival kann man aktuell noch online kaufen. Das Full-Weekend-Ticket kostet 109,99 Euro. Es gilt ab Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag. Die Tagestickets gibt es - je nach Wochentag - für Preise zwischen 49,99 und 69,99 Euro. Auch vor Ort an der Tages- oder Abendkasse werden noch Eintrittskarten verkauft. Im Online-Shop kann man übrigens auch Zelte, Campingstühle, Schlafsäcke und anderes mehr kaufen.

Bewohner aus der Umgebung bekommen freien Eintritt zum Festival

Wer in der Umgebung des Festivalgeländes wohnt, kann beim Indian Spirit kostenlos dabei sein. „Die Anwohner erhalten gegen Vorlage ihres Personalausweises und entsprechendem Meldeort freien Eintritt zum Indian Spirit Festival“, so Oliver Franke. „Sie sind herzlichst eingeladen, sich ein Bild des bunten Treibens zu machen.“ Diese Möglichkeit besteht an allen Festivaltagen.