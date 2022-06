In den Osterferien hatten die Kinder Spaß beim Klettern in der Funtasy-World. FOTO: Brüning Nicht nur in Eldena und Grabow Das können Schulkinder in den Ferien machen Von Marlena Petersen | 14.06.2022, 15:08 Uhr

An mehreren Tagen in den Sommerferien stehen unterschiedliche Erlebnisse im DRK-Freizeithaus in Grabow und im Jugendclub in Eldena auf dem Programm.