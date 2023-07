Freuen sich auf zahlreiche Besucher und gute Stimmung beim Grabower Stadtfest: Bürgermeisterin Kathleen Bartels (l.) und Nele Dreyer von der Stadtverwaltung. Foto: Dénise Schulze up-down up-down 7. bis 8. Juli Das ist neu beim Stadtfest in Grabow Von Dénise Schulze | 02.07.2023, 16:58 Uhr

Am 7. und 8. Juli findet die Veranstaltung auf dem Markt und am Hafen in Grabow statt. Die Besucher können sich auf viel Musik und einige Neuerungen freuen.