Präventionstag an der Rohr-Schule Grabow: Bundespolizei sensibilisiert Schüler für Gefahren im Bahnverkehr Von Dénise Schulze | 06.09.2023, 11:24 Uhr Über das richtige Verhalten an Bahnübergängen oder auf Bahnhöfen informierte Polizeihauptmeister Steffen Schmidt die Fünftklässler der Regionalen Schule in Grabow. Foto: Dénise Schulze

Aufgrund verschiedener Vorfälle an Bahnanlagen oder auf Bahngleisen in den vergangenen Monaten in Grabow fand an der Regionalen Schule ein Präventionstag zum Thema Bahnverkehrserziehung statt.