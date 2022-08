Der geplante Gewerbepark A14 bei Grabow bleibt umstritten. Nachdem die Landesforst die Rodung von knapp 40 Hektar Wald genehmigt hatte, ist der BUND gegen die Genehmigung in Widerspruch gegangen. Überraschend kam das nicht.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht in der Genehmigung nach eigenen Angaben Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz, gegen das Naturschutzrecht und auch gegen das Landeswaldgesetz. „Nach Landeswaldgesetz darf Wald nur gerodet werden, wenn Vorhaben nicht auf anderen Flächen verwirklicht werden können“, teilte Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND, mit.

„Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat andere Standorte als geeigneter benannt.“ Corinna Cwielag Landesgeschäftsführerin des BUND

Ganz so lässt es sich aus der Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsstudie zur Waldumwandlung nicht herauslesen, auch wenn dort ähnlich geeignete Standorte benannt werden. Dort heißt es: „Nach Abwägung sämtlicher Kriterien in technischer, wirtschaftlicher und logistischer Hinsicht war den Standorten nördlich der Kreisstraße 39, dem Gewerbepark A 14 und der Fläche an der B 5 Richtung Kremmin ein vorderer Rang zuzuordnen. Aufgrund der Lage an der Autobahnanschlussstelle Grabow wurde dem Gewerbepark A 14 am Ende ein geringer Vorrang zugeteilt.“

BUND hatte schon Beschwerde gegen Beschluss der Stadtvertreter eingelegt

Mit dem Gewerbepark A14 will die Stadt Grabow unmittelbar an der Autobahnauffahrt ein gut 40 Hektar großes Gewerbegebiet schaffen. Der BUND hatte sich schon frühzeitig dagegen ausgesprochen. Im vergangenen Herbst legte er Beschwerde gegen den knapp ein Jahr zuvor gefassten Beschluss der Stadtvertretung zum Bebauungsplan „Gewerbepark A14“ ein und kündigte bereits zu diesem Zeitpunkt an, die erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung in den Fokus zu nehmen, sollte der Beschluss nicht aufgehoben werden.

Auf die Beschwerde hat die Stadt Grabow nach Aussage der Bürgermeisterin reagiert. „Die vom BUND kritisierten Aspekte haben wir beim Satzungsbeschluss beachtet“, so Kathleen Bartels.

Stadt hat bereits mit Aufforstungen als Ausgleich begonnen

In welchem Umfang ein Ausgleich für die Waldrodung zu schaffen ist, sei in der Umweltverträglichkeitsstudie ausgewiesen worden, so die Bürgermeisterin weiter. Welche Flächen in städtischem Eigentum dafür geeignet sind, habe die Stadt gemeinsam mit dem Forstamt Grabow und der Unteren Naturschutzbehörde besprochen. „Auf dieser Basis haben wir schon vor drei Jahren angefangen, Flächen aufzuforsten“, sagte Kathleen Bartels. „Gut 20 Hektar sind bereits aufgeforstet worden.“ Dabei würden sehr hochwertige Bäume wie Eichen oder Erlen gepflanzt werden, so dass der Wald eine andere Qualität hat.

„Aktuell haben wir im Bereich des Gewerbeparks Monokulturen.“ Kathleen Bartels Bürgermeisterin von Grabow

Nach Auffassung des BUND können die Ersatzpflanzungen die durch die Rodung entstehenden Schäden nicht ausgleichen. „Stattdessen sollen mehrere Kilometer entfernt 28 vereinzelte Ersatzpflanzungen auf verstreuten Teilflächen erfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes. Davon seien 14 kleiner als ein Hektar und nur zwei größer als fünf Hektar.

Ausgleichsleistung könnte auch für andere Projekte genutzt werden

Den Stand der Ersatzpflanzungen hatte in der jüngsten Stadtvertretersitzung Bernd Reichardt und Thomas Holke (beide Alternative für Grabow) angesprochen und angefragt, ob die Aufforstung explizit für den Gewerbepark A14 erfolge. „Die erbrachte Ausgleichsleistung kommt auf eine Art Öko-Konto“, erklärte Bürgermeisterin Kathleen Bartels. „So könnte sie auch für ein anderes Projekt genutzt werden, für das Abholzungen notwendig sind.“ Aufgeforstet wurden nach Aussage von Michael Peter vom Forstamt Grabow, der für den Stadtwald zuständig ist, unter anderem Flächen bei Fresenbrügge, im Hornwald und nahe der Ziegelscheune.

Rodung erfolgt nur, wenn es konkrete Ansiedlungsvorhaben gibt

Voraussetzung für eine Rodung von Bäumen ist nach Aussage der Bürgermeisterin jedoch, dass es konkrete Ansiedlungsvorhaben in dem Gewerbegebiet gibt. „Große Flächen sind schon vorreserviert“, betonte Kathleen Bartels. Für welche Unternehmen verrät sie jedoch nicht.

BUND bezweifelt Bedarf an geplanten Gewerbeflächen

Den BUND überzeugen die Ansiedlungszusagen nicht. „Die einzelnen Zusagen der Gewerbeansiedlung liegen bei maximal zehn Hektar, die auf bestehenden Gewerbeflächen umgesetzt werden können“, so Corinna Cwielag. „Nur für zehn Hektar besteht überhaupt ein Vorvertrag.“ Außerdem bezweifelt er den Bedarf an so viel zusätzlicher Gewerbefläche, erst recht mit Blick auf eine Erweiterung des Gewerbeparks A14 um weitere 90 Hektar, deren Planung bereits angeschoben worden ist.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises hatte allerdings schon im vergangenen Herbst betont, dass es einen Bedarf an großen zusammenhängenden, kurzfristig nutzbaren Flächen im Bereich ab zehn Hektar in direkter Autobahnnähe gebe, die zudem eine flexible Planung für Investoren ermöglichen. Diese Nachfrage könne aktuell nicht bedient werden.

Areal muss noch von Kampfmitteln befreit werden

Die Stadt geht bei der Umsetzung des Bebauungsplans indes Schritt für Schritt voran. So hat im Bereich des Gewerbeparks A14 bereits eine Testfeldsondierung auf Kampfmittel stattgefunden. „Um die dortige Munitionsbelastung zu ermitteln und um die Ausschreibung der Kampfmittelberäumung vorzubereiten“, erklärte Robert Mollitor, Leiter des Munitionsbergungsdienstes MV. Das Ergebnis: „Dort muss eine Munitionsberäumung erfolgen.“ Mit der Beräumung muss die Stadt eine Firma beauftragen.