Mitten in der Stadt, direkt an der Elde gelegen, befindet sich das Mehrgenerationenhaus „Fritz-Reuter“, das auch im Kießerdamm 19a die Grabower Stadtbibliothek beheimatet. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Grabow muss sparen Bibliothek wird geschlossen: Stadt kann sie sich nicht mehr leisten Von Thorsten Meier | 01.12.2022, 07:15 Uhr

100.000 Euro steckt Grabow jährlich in die Bibliothek, doch immer weniger Menschen nutzen das Angebot. Daher schließt die Stadt die Einrichtung für immer. Wann es so weit ist und was aus Lesungen und anderen Veranstaltungen wird.