1992 übernahm Erik Herrmann das Grabower Backhus von seinem Vater und seit zwölf Jahren widmet er sich auch der Produktion von Baumkuchen. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Backhus in Grabow Das macht den Baumkuchen von Bäcker Erik Herrmann besonders Von Thorsten Meier | 17.01.2023, 12:16 Uhr

12.000 Baumkuchen stellt der Bäckermeister aus Grabow jährlich her – und das nicht nur für Kunden in MV. Das Gebäck ist auch in Brandenburg beliebt, selbst in Bayern sorgte es schon für Begeisterung.