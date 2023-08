Von der Straßenmusik auf die großen Bühnen: Vor 16 Jahren haben sich die „Les Bummms Boys“ gegründet. Kein Management, keine Plattenfirma – seit dieser Zeit macht die Rostocker Band Musik und erledigt alles Organisatorische allein. Derzeit gibt es für die fünf Musiker daher viel zu tun – fast täglich steht ein Auftritt an. Am Sonntag, 27. August, gastiert die Rostocker Band in Grabow auf dem Kirchenplatz.

Rostocker Band freut sich schon auf das Konzert in Grabow

Sänger Stephan Engelstädter: „Wir machen das, was wir gern machen. Und wir freuen uns schon auf Grabow.“ Die Rauheiten und die schönen Dinge des Lebens auf eine positive Art und Weise musikalisch darzustellen, sei die große Kunst der Musikgruppe, heißt es. Engelstädter ist Leadsänger sowie Texter und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Lesen Sie auch: Ära endet: Pastor Matthias Wanckel verabschiedet sich nach 35 Dienstjahren

„Die einen sagen, so ein Bandname geht gar nicht, die anderen finden ihn lachend genial, denn er verrät auf jeden Fall schon mal, aus welcher Richtung Ironie und Schalk bei uns kommen.“ Spätestens wenn jemand diesem Quintett aus Brasskapelle und Indieband tanzend verfallen sei mit seiner Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock‘n‘Roll, schreibe man sie mindestens mit drei M...

Im Gemeindeblatt der Kirche sind die Rostocker Jungs schon seit Längerem angekündigt. Foto: Thorsten Meier Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Ob Festivalmassen oder verschwitzte kleine Clubmeuten, wir hinterlassen mit einer groovigen Mischung aus geistvollen Wortspielen und treibenden Beats für Kopf und Bauch einfach mal richtig gute Laune“, verspricht Engelstädter. Fans der Rostocker Band könnten sich also auf das Live-Konzert freuen. Eingeladen hat sie die Kirchengemeinde Grabow.

Bei gutem Wetter ist das Konzert auf dem Kirchenplatz geplant

Bei gutem Wetter ist das Konzert, das um 18 Uhr beginnt, auf dem Kirchenplatz geplant. Notfalls wird der Auftritt in die Kirche verlegt. Zu der Veranstaltung, die von der Grabower Kirchengemeinde organisiert wird, sind Musikbegeisterte aus Grabow und den umliegenden Städten und Dörfern herzlich eingeladen.

Lesen Sie auch: Einmaliges Dreifachtreffen in der Stadtkirche St. Georg

Die Stadt Grabow und der Landkreis unterstützen das Konzert. Dabei sind die Jungs gesellschaftskritisch und ironisch unterwegs, witzige Wortspiele und Melodien, die jeden tanzen lassen, sind prägend. Der Schalk sitzt den Musikern aus Rostock im Nacken. Die Kirchengemeinde hofft auf viele Besucher bei dem Konzert, das bei freiem Eintritt auf Spendenbasis stattfindet.