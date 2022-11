Die Stammkunden von Mario Sohst schätzen vor allem die traditionellen Rezepte, wie zum Beispiel das des Schrotbrotes. Foto: Mendy Sohst up-down up-down Bäckerei Sohst in Grabow Keine Brötchen am Montag: Mario Sohst schließt Filialen Von Dénise Schulze | 09.11.2022, 12:50 Uhr

Aufgrund der Energiekrise und steigender Personalkosten hat sich Mario Sohst entschieden, seine Filialen nur noch an fünf statt an sechs Tagen zu öffnen. Wie lange er die Einsparmaßnahme umsetzen will und was den Bäckermeister sonst noch bewegt, lesen Sie hier.