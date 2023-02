Angehörige fanden den Autofahrer und riefen die Rettungskräfte. Symbolfoto: Martin Dziadek/imago-images/Archiv up-down up-down Grabow Autofahrer regungslos im Fahrzeug entdeckt Von Anni Hintz | 20.02.2023, 10:49 Uhr

In einem haltenden Auto ist in Kremmin bei Grabow ein regungsloser Autofahrer entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich in einer privaten Grundstückseinfahrt.