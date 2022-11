Vom Riesenrad aus können die Besucher den Ausblick über den Grabower Martinimarkt genießen. Foto: Juliane Struck up-down up-down Jahrmarkt in Grabow Breakdancer und Riesenrad locken zum Grabower Martinimarkt Von Dénise Schulze | 08.11.2022, 11:58 Uhr

Am zweiten Novemberwochenende findet der traditionelle Martinimarkt in Grabow statt. Besucher können sich an drei Tagen auf verschiedene Schausteller und Geschäfte freuen.