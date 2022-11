Es wird besinnlich in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen im Landkreis Rostock. Am 18. November beginnt bereits zum neunten Mal der Erlebnis-Winter bei Karls. Auf die Besucher warten unter anderem Erdbeerglühwein, die winterlich dekorierte Traktorbahn und „jede Menge leckerer Köstlichkeiten“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Auch nach Geschenken für die Liebsten oder Weihnachtsdekoration können Besucher im Erlebnis-Dorf stöbern.

Vom 18. November bis 23. Dezember sorgt die Lichtshow mit 100.000 choreografischen Lichtern in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen für strahlende Augen. Diese ist jeweils um 16.30, 17 und 17.30 Uhr zu sehen.

Neue Eiswelt verändert sich fortan ständig

Am 25. November beginnt dann unter dem Motto „Metamorphose - Die unendliche Verwandlung“ die „unendliche Umgestaltung“ der Figuren in der Eiswelt. 365 Tage am Stück werden sie durch internationale Eis-Künstler abgebaut, umgebaut und zu neuen Eisskulpturen verwandelt. Die Besucher können beim Entstehen der Eisskulpturen zusehen und live dabei sein. Ein Live-Schnitzen findet täglich von 14 bis 15 Uhr in der Eiswelt statt.

Ebenfalls ab dem 25. November bis zum 1. Januar des kommenden Jahres kommen Genießer der deftigen Weihnachtskost in der Hof-Küche auf ihre Kosten. Täglich ab 11 Uhr wird dort traditionelle Entenkeule mit brauner Soße, Klößen und Rotkohl serviert. Ab 30. November können in Rövershagen zwischen 10 und 18 Uhr außerdem frisch geschlagene Nordmanntannen und Blaufichten erworben werden. Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen hat täglich von 8 bis 18 Uhr für das Wintervergnügen geöffnet.