Am Freitagabend kam es zu einer Schlägerei unter mehreren Erntehelfern bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen. FOTO: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Rövershagen Karls Erlebnisdorf verschärft Sicherheitsmaßnahmen nach Massenschlägerei Von Nicolas Bahr | 04.07.2022, 17:21 Uhr

Mehrere Erntehelfer von Karls Erlebnisdorf in Rövershagen waren am Freitagabend in eine Schlägerei verwickelt. Geschäftsführer Robert Dahl nennt nun den Grund dafür und hat auch Konsequenzen für die Beteiligten gezogen.