Ribnitz FOTO: Stefan Tretropp Junges Reise-Orchester tritt in Ribnitz auf Sinfoniekonzert der Neuen Philharmonie Von Frank Liebetanz | 20.04.2022, 13:16 Uhr

Ein schwungvolles Programm führt am Sonnabend, 14. Mai, die Neue Philharmonie in der Kirche St. Marien in Ribnitz auf.