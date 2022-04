Beim Richtfest konnten Justus Abert (v.l.), Dorian Albrecht und Clara Maibaum zusammen mit Christine Wolk erstmals das Innere des Rohbaus besichtigen. Besonders der große Lichthof beeindruckte die Schüler und Schulleiterin. FOTO: Antje Kindler Europaschule in Rövershagen Richtfest nach viereinhalb Monaten gefeiert Von Antje Kindler | 01.04.2022, 17:47 Uhr

Am Freitag konnten Schüler und Lehrer der Europaschule in Rövershagen einen ersten Blick in den Neubau für die Oberstufe werfen. Knapp 15 Millionen Euro investiert der Landkreis Rostock. Vor allem eins begeistert die Jugendlichen.