Wer dem Kunstpfad folgt, stößt auf diese urige Bank. Von hier aus hat man einen grandiosen Blick auf und über den See. Archivfoto: Christiane Großmann

Kultur- und Heimatverein Dobbertin Winterwanderung entlang des Skulpturenpfades am Dobbertiner See Von Theresa Franz | 19.01.2023, 10:50 Uhr

Der Kultur- und Heimatverein Dobbertin lädt zu seiner traditionellen Winterwanderung ein. Diesmal geht es entlang des Skulpturenpfades am Dobbertiner See zum Sternenbeobachtungsplatz in Dobbin.