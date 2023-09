Essen & Trinken Wildmanufaktur Dobbertin hat jetzt auch vielfältiges Imbissangebot Von Katja Frick | 04.09.2023, 16:16 Uhr Dirk Klüdtke, Inhaber der Wildmanufaktur, und Mitarbeiterin Sabine Dolase vor einem Teil des neuen Imbissangebots. Foto: Katja Frick up-down up-down

In den Räumen in der Dobbertiner Krugscheune bietet Dirk Klüdtke jetzt nicht nur Wildfleisch-Erzeugnisse und regionale Produkte zum Mitnehmen an, sondern auch solche, die direkt vor Ort verspeist werden können.