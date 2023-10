Am Sonnabend, 21. Oktober 2023, wollen die Mestliner Anglerfreunde ihre Ruten gegen Forke, Harke und Sägen tauschen. „Wir rufen unsere Mitglieder zum traditionellen Arbeitseinsatz auf“, sagt Detlef Gelßinnus vom Vorstand.

Treffpunkt ist ab 8 Uhr am Angelteich an der Landesstraße 16, hinter der Mestliner Ampelkreuzung in Richtung Parchim. Wie der Vorstand weiter mitteilt, sollten nach Möglichkeit Werkzeuge mitgebracht werden. Nach der gemeinsamen Arbeit wartet ein Imbiss auf die Helfer.

