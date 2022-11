In der ehemaligen Wildmanufaktur in Dobbertin eröffnen Johannes Theuerl und Jürgen Negele am Wochenende ihre Seitan-Manufaktur „L‘herbivore-Manufaktur“. Foto: Johannes Theuerl up-down up-down Vegane Lebensmittel aus Dobbertin Die „L‘herbivore-Manufaktur“ öffnet ihre Türen für Besucher Von Carlotta Behnes | 04.11.2022, 15:41 Uhr

In der „L‘herbivore-Manufaktur“ produzieren Johannes Theuerl und Jürgen Negele nun auch in Dobbertin fleischlose Produkte. Am Sonnabend ist die Eröffnung der Seitan-Fabrik in der Schulstraße 1a.