Auch in Mestlin ist die Sparkassen-Filiale zu, es gibt nur noch einen Geldautomaten und einen Kontoauszugsdrucker. Foto: Katja Frick up-down up-down Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Unmut in Mestlin nach Schließung der Sparkassen-Filiale Von Katja Frick | 06.01.2023, 17:31 Uhr

Die Schließung der Filialen der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin erregt in Mestlin große Kritik. In Marnitz sieht der Bürgermeister das weniger problematisch. In der Parchimer Weststadt bleibt die Filiale noch bis März offen.