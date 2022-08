Kirche in Techentin. Foto: Janet Bellin up-down up-down Konzert für Violinen und Viola Ukrainische Künstlerinnen musizieren in Techentin Von Christiane Großmann | 30.08.2022, 10:00 Uhr

Am 3. September beginnt um 19 Uhr ein Konzertabend in der Techentiner Kirche. Mit der Kollekte unterstützen die Besucher Musiker in der Ukraine.