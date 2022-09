Glasermeister Thomas Hubert bei seiner Arbeit. Hier repariert er ein Kirchenfenster. Foto: Alexander Block up-down up-down Glaserei Hubert Thomas Hubert feiert 150 Jahre Familienbetrieb in Goldberg Von Alexander Block | 29.09.2022, 15:31 Uhr

Glasermeister Thomas Hubert führt in Goldberg eine Institution. Nämlich einen der ältesten Handwerksbetriebe in der Stadt. Und das schon in fünfter Generation.