Im Mai finden in vielen Gemeinden Veranstaltungen statt. Symbolfoto: Anna Reinert / www.imago-images.de up-down up-down Dobbertin, Ziegendorf, Plau am See Tanz in den Mai: Hier finden in der Region Veranstaltungen statt Von Robin Twardy | 24.04.2023, 17:28 Uhr

Der Monatswechsel wird in einigen Gemeinden gefeiert. Wir haben zusammengefasst, wo zwischen Ziegendorf und Plau am See Maibäume aufgestellt werden und Veranstaltungen stattfinden.