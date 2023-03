Auch Ute Dreist in Techentin wird die Türen ihrer Werkstatt und Galerie öffnen und ihr Steinzeug zeigen. Foto: Theresa Franz up-down up-down Tag der offenen Töpferei Ob in Parchim oder Techentin: Keramiker öffnen ihre Werkstätten Von Theresa Franz | 02.03.2023, 14:24 Uhr

Insgesamt 90 Keramiker öffnen am zweiten Märzwochenende in MV. Das erwartet die Besucher etwa bei Ute Dreist in Techentin und Mandy Mierach in Parchim.