Storchennachwuchs 2022 auf dem Nest an der Goldberger Straße in Mestlin. FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Storchendorf Mestlin Zahl der Jungstörche bleibt niedrig Von Michael-Günther Bölsche | 10.08.2022, 11:17 Uhr

Drei Jungstörche aus Mestlin werden in diesem Jahr ihre Reise in den Süden starten. Das ist der zweitniedrigste Wert, seit die Storchenpopulation in der Gemeinde festgehalten wird. Der Nabu nennt Gründe für den Rückgang.