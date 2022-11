Rewe-Partnerkaufmann Michael Kuhnke und Einrichterin Heidi Ahrens aus Tessenow bei Parchim. Foto: Katja Frick up-down up-down Einkaufen an der B 192 Rewe investiert mehr als drei Millionen Euro in den Standort Goldberg Von Katja Frick | 11.11.2022, 16:08 Uhr

Seit drei Monaten wird der beliebte Einkaufsmarkt an der Bundesstraße zwischen Plau am See und Schwerin umgebaut. Außer dem Fußboden und den Wänden ist jetzt alles neu. Eröffnung ist Ende November.