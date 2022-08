Wie so oft auf Dorffesten war auch der Kuchentisch in Wendisch Waren mit leckeren selbst gebackenen süßen Teilchen bestückt. Der Erlös geht an den Heimatverein. FOTO: Katja Frick up-down up-down Fest im Ortsteil von Goldberg Wendisch Waren feiert 725. Geburtstag mit Kuchen und Kuh-Bingo Von Katja Frick | 14.08.2022, 12:40 Uhr

Einwohner des Goldberger Ortsteils freuten sich, wieder miteinander feiern zu können – zumal sie auf das Jubiläumsfest coronabedingt ein Jahr warten mussten. Am Sonntag steht noch ein Konzert in der Kirche in Woosten an.