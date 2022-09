Im Naturmuseum Goldberg findet am 3. Oktober eine Lügenrallye statt. Foto: Katja Frick up-down up-down Türen auf mit der Maus Museum Goldberg lädt Kinder und Erwachsene zu Lügenrallye ein Von Carlotta Behnes | 26.09.2022, 14:34 Uhr

Fake News sind in aller Munde. Vor allem in Goldberg - der Stadt der drei Lügen. Das Museum hat dieses Vorurteil aufgegriffen, um daraus am Türöffnertag der „Sendung mit der Maus“ eine Rallye zu machen.