Lina biegt vor dem Präventionsbeamten Mathias Klähn ab, die Drittklässler sind aufmerksame Beobachter. FOTO: Michael-Günther Bölsche Unterricht mit der Polizei Mestliner Schüler sind jetzt geprüfte Radfahrer Von Michael-Günther Bölsche | 17.05.2022, 13:53 Uhr

Auch in diesem Jahr nahmen die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Ludwigslust-Parchim in der Kneipp-Grundschule Mestlin die praktische Fahrradprüfung ab. Die theoretische Prüfung lag dagegen in den Händen der Grundschullehrer.