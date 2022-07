Mehrere Brände sind bei Erntearbeiten entstanden. FOTO: dpa (Symbolbild) up-down up-down Erntearbeiten in Ludwigslust-Parchim Großer Schaden nach mehreren Bränden im Landkreis Von Franca Niendorf | 06.07.2022, 08:45 Uhr

Feuerwehren sind aufgrund von Hitze und Trockenheit im Dauereinsatz. So mussten am Dienstag Brände in Werder bei Lübz, Wendisch Waren, Pampow und Lüttenmark gelöscht werden.