Musik in Kuppentin Frauke Doller und Ulrike Apsel unterhalten mit Salonmusik und Jazz Von Christiane Großmann | 07.07.2022

Das Wiedersehen am 9. Juli mit dem Duo „A.D.libitum“ in der Kirche zu Kuppentin dürfte die reinste Freude werden. Was die Besucher an diesem Abend erwartet