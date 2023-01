Die Prinzengarde des Goldberger Karnevalclub ist schon mitten im Training für die Karnevalsbälle. Foto: Alexander Block up-down up-down 30 Jahre Karnevalclub Goldberg erwartet zum Karneval 2023 Vereine aus ganz Deutschland Von Alexander Block | 30.01.2023, 14:31 Uhr

Der Karneval geht auch in Goldberg langsam in seine heiße Phase. Die Narren bereiten ihre Feier zum 30-jährigen Jubiläum vor. Es haben sich mehr als 60 andere Karnevalsvereine angekündigt. Bald steht der Kartenvorverkauf an.