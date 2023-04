Am Sonntag hält der Ritterorden einen Gottesdienst in der Klosterkirche Dobbertin ab. Foto: Karin Mußfeldt up-down up-down Gottesdienst in Dobbertin Johanniterorden trifft sich zu Rittertag in Plau am See Von Alexander Block | 28.04.2023, 12:28 Uhr

Der Johanniterorden besteht seit fast 1000 Jahren. An diesem Wochenende trifft sich die Mecklenburger Genossenschaft in Plau am See und Dobbertin. Was den Orden ausmacht und wo er aktiv ist, erklärt Kommandator Franz Graf von Schwerin.