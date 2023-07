Erstaunlich welches Vertrauen das Tier zu Wolfgang Kring hat und im Feuerkreis steht. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Naturbühne in Neu Damerow Start für Indianershow 2023 – neue Darsteller, neue Pferde und spektakuläre Stunts Von Michael-Günther Bölsche | 30.07.2023, 10:45 Uhr

Nach dreijähriger Pause wurde die Naturbühne in Neu Damerow am Wochenende wieder zum Ziel vieler Fans von Indianern, Cowboys und Co. Wolfgang Kring und seine Freunde luden zur 28. Apachen-Live-Show – und es gibt weitere Vorstellungen.