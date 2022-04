Zu Ostern wird in zahlreichen Orten in der Region das Feuer entzündet. FOTO: Boris Roessler/dpa/Symbolbild Treffen in Lübz, Goldberg, Stuer In diesen Orten brennen Osterfeuer und es erklingt Musik Von Alexander Block | 12.04.2022, 14:05 Uhr

Die Osterfeuer haben eine lange Tradition. Nach der Corona-Pause lodern sie in diesem Jahr wieder in vielen Orten. Doch es gibt noch mehr an den Feiertagen zu erleben. Zum Beispiel Musik und eine Osterschatzsuche.