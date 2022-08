Die Erstklässler mit den Klassenlehrerin Petra Hubert (l.) und Jörg Schermer (r.) FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Schulstart in MV Im Mestlin feiert auch ein Lehrer seine Einschulung Von Michael-Günther Bölsche | 13.08.2022, 14:30 Uhr

An der Mestliner Kneipp-Grundschule wurden am Sonnabend 16 Mädchen und Jungen offiziell als Erstklässler begrüßt. Auch für einen Lehrer war es der erste Tag an der Schule.