Die Narren brachten die Mehrzweckhalle in Goldberg am Mittwoch beim Präsidentenball zum Kochen. Foto: Alexander Block up-down up-down Karneval am Aschermittwoch Karnevalisten aus ganz MV lassen es in Goldberg richtig krachen Von Alexander Block | 22.02.2023, 16:54 Uhr | Update vor 42 Min.

Der Höhepunkt des Karnevals in Mecklenburg-Vorpommern wurde an diesem Mittwoch in Goldberg gefeiert. Dafür sorgten mehrere hundert Narren aus dem gesamten Land bei einer ausgelassenen Abschlussparty der diesjährigen Session.