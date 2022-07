Günther Schulz stellt zum zweiten Mal in Kuppentin aus. FOTO: Torsten Meier up-down up-down Naturfotografie in Kuppentin Günther Schulz stellt seine Entdeckungen in der Lewitz aus Von Christiane Großmann | 12.07.2022, 11:52 Uhr

Am 16. Juli wird in der Kuppentiner Kirche eine neue Ausstellung eröffnet. Der Fotograf aus Neustadt-Glewe lädt mit seinen Bildern ein, selbst einen Ausflug in die Lewitz zu unternehmen.