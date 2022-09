Am 23. Erntefest in Mestlin seit der Wende nahmen 27 geschmückte Wagen teil. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Mestliner feierten ihr Erntefest Kleine Stars auf großer Bühne Von Michael--Günther Bölsche | 18.09.2022, 10:38 Uhr

Endlich, nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona, konnte am Sonnabend das 23. Erntefest seit der Wende in Mestlin gefeiert werden. Die Landwirtschaftsbetriebe, die Feuerwehr und der Sportverein zogen an einem Strang bei der Organisation und hatten mit dem Kindergarten und der Kneipp-Grundschule sehr gute Partner.