775 Jahre Goldberg Goldberger Karnevalclub startet Tombola für Kinder zum Stadtjubiläum Von Alexander Block | 24.07.2023, 16:38 Uhr

Eine Einbauküche, Fernseher, Gutscheine und lebende Ferkel. Das sind nur einige der Gewinne der Tombola des GKC zum Stadtjubiläum. Die Preise liegen ab sofort in einem Schaufenster in der Langen Straße aus. Der Erlös soll Kindern zu Gute kommen. So kommen Sie an die Gewinne.